Otseblogi: Eesti on Hollandis kaheväravalises kaotusseisus

Holland kindlustas koha EM-finaalturniiril möödunud laupäeval, kui Belfastis mängiti väravateta viiki Põhja-Iirimaaga. Hollandil on mängus alagrupi esikoht, kuid selleks tuleb Eesti alistada ja loota, et Saksamaa ei saa Frankfurdis jagu Põhja-Iirimaast. Isegi kui Eesti võidab Hollandit ja kerkib Valgevenega samale pulgale, tuleb sinisärkidel leppida alagrupis viienda ehk viimase kohaga, sest omavahelistes mängudes olid valgevenelased paremad.

Seis C-alagrupis: Saksamaa 18 punkti (7 mängust), Holland 16 p (7), Põhja-Iirimaa 13 p (7), Valgevene 4 p (8), Eesti 1 p (7).

Eesti on Hollandile kaotanud neli korda ja mänginud ühe kohtumise viiki. Eelmises omavahelises mängus jäid hollandlased peale 4:0, kui 9. septembril 2019 Lilleküla staadionil peetud EM-valikmängus skooris kahel korral Ryan Babel, sihile jõudsid ka Memphis Depay ja Georginio Wijnaldum.

Enne mängu (loo autor Andres Vaher):

Kui keegi veel ei teadnud: mõõtmetelt ja rahvaarvult väike, kuulub Holland kahtlemata suurte ja väärikate jalgpallikantside kitsasse ringi. Kolmekordne MM-finalist, Euroopa meister, terve hulga legendide sünnitaja, jalgpallitaktika uueks looja…

Amsterdami äärelinnas Zeistis paiknevast Hollandi jalgpalliliidu keskusest õhkub nimelt väärikust, maitsekust ja stiili. Johan Cruyffi, Dennis Bergkampi, Ruud Gulliti, Rinus Michelsi ja teiste epohhiloojate kujud; kõikjal – jah, isegi tualettides – oranž värv; ja muidugi imeliselt hooldatud väljakud kauni pargi rüpes.

Et Holland on suur jalgpallimaa, näitas ka eilne pressikonverents. Tänaõhtusest viimasest EM-valikmängust Eestiga oli tolle pooltunni jooksul juttu imevähe. «Lisaks võidule soovime täismaja publikule näidata ilusat jalgpalli ja lüüa palju väravaid. Võimalik, et proovime midagi natuke uut. Mõistagi ei ütle ma, mida silmas pean,» lausus peatreener Ronald Koeman.

Müstika: pääsed edasi ja tõrjud rünnakuid

Meile võib see tunduda kummastav, aga valdava osa ajast pidi Koeman tõrjuma kriitikatuld. Ei lugenud, et just tema oli meeskonna pärast eelmiselt MMilt ja EMilt eemale jäämist alles paari päeva eest suurturniirile tüürinud.

«Kas te ei arva siis, et Saksamaa oligi ses alagrupis ainuke konkurent, kellega end võrdlema peaksime?»

«Kas jäite laupäeval Põhja-Iirimaal näidatud mängupildiga rahule?»

«Miks kutsute meeskonda noori, aga usaldate ikka ja jälle samu vanu olijaid?»

Ja nii edasi. Ja nii edasi. Mitmest kahurist korraga. Pausideta.

Omaaegne kaitselegend jäi küsimuste rahe all üsna rahulikuks, kuid ei jätnud vastulööke andmata. «Igaühel on õigus arvamusele. Selles pole probleemi. Aga kriitika pärast laupäevast mängu (Holland viigistas Põhja-Iirimaal 0:0 – toim) läks selgelt üle piiride. See oli küüniline ja ärritas mind.»

Koeman selgitas: «Tõesti, me ei olnud Belfastis piisaval tasemel, eriti ründefaasis. Saame mängida ja peame mängima palju paremini. Aga kuidas on võimalik unustada, et täitsime peamise eesmärgi ja tagasime edasipääsu? Tol õhtul luges vaid see. Pealegi minu teada eelmised treenerid sama ei suutnud.»

Nii ei tekitaud Koemanis vähimatki kimbatust tunnistada, et ta trimpas laupäeva õhtul koos abijõududega veini. «Jah, võidu korral olnuks meie tuju veel parem. Aga miks mitte tähistada sihi saavutamist?» ütles just ebaõnnestunud valiktsüklite järel Hollandi koondise tüüri haaranud 56-aastane treener.

Kaine meelega Hollandi kõrkuse vastu

Kõik, mis toimus mõni tund hiljem tänaõhtuse mängupaiga Johan Cruyff Arena meediaruumis, oli märksa hillitsetum. Alagrupi igal juhul viimase ehk viienda kohaga lõpetava Eesti peatreener Karel Voolaid rõhus eelkõige sõnale «väärikus».

Võõrustajate kavatsusse Eestist teist korda tankiga üle sõita – Tallinnas jäi Holland peale mäletatavasti 4:0 – suhtusid eestlased rahulikult.

«Kui ma lasen enda emotsiooni nende väljaütlemistest kuidagigi kõigutada, on nad juba saavutanud teatava eelise. Aga ei, need jutud ei mõju mingil moel,» lausus Karol Mets.