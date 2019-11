PM Hollandis. Karel Voolaid koondise juhendamisest: mul on jätkuvalt see soov olemas

Voolaid määrati Eesti peatreeneri kohusetäitjaks pärast tema eelkäija Martin Reimi vallandamist. Kuue mänguga (kodus Valgevene, kodus Holland, võõrsil Valgevene, kodus Saksamaa, võõrsil Ukraina, võõrsil Holland) sai Voolaidi juhendatav koondis ühe viigi ja viis kaotust.

Jalgpalliliit teatab praegustel andmetel detsembri keskel, kas Voolaid jätkab peatreenerina või asub koondist juhendama uus mees. Voolaid vastas selleteemalisele küsimusele niimoodi: «Ma ei saa vastata juhatuse eest. Ütlesin teleülekandes, et ma ei oleks seda tööd vastu võtnud, kui ma poleks pikas perspektiivis oma võimetesse uskunud. Mul on jätkuvalt see soov olemas. Teised inimesed on otsustajad, mitte mina.»

Ta lisas: «Ma ei läheks lennuki peale ega valmistaks mängijaid treeningul ette või peaks nendega individuaalvestlusi ja annaks meeskonnale sõnumi, kui ma ei usuks neisse. Ma tean, et ühel heal päeval tuleb jälle see sähvatus, aga et saada neid rohkem, tuleb uskuda sellesse, mida me teeme. Ma olen elu aeg uskunud, kui olen noortekoondistega tööd teinud. Me suudame suurtele raskusi tekitada. Tegelikult on peamine eesmärk olla konstantselt parem Lätist ja Leedust.