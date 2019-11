PM Hollandis. Konstantin Vassiljev: peaksime kindlasti praeguste treeneritega jätkama

Meil on küll pikk tee minna, aga vähemalt mina usun kindlalt, et nende treeneritega võib see õnnestuda. Kindlasti toetan neid. Ma ei näe vähimatki põhjust, miks jälle vahetada ja otsida appi kedagi välismaalt. See ei muudaks midagi. Oma mehed usuvad oma mängijate võimetesse alati natuke rohkem. See omakorda annab mängijatele enesekindlust. Tarmo Rüütli aeg peatreenerina näitas seda suurepäraselt. Usk oli siis palju suurem kui mingid taktikalised nipid. Praegune treeneritetiim on küll Tarmost palju noorem, aga sarnase suhtumisega.»