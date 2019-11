PM Hollandis. Karol Mets: täna olime naiivsed, aga tõesti loodan, et oleme uue tee alguses

Naiivsuse all pidas ta eelkõige silmas enda pallikaotust, millele järgnes pärast Eesti head perioodi Hollandi kolmas värav.

«Olen elupäevad seda kaitsjate keeli konksu teinud. Mind ei oldud veel kordagi kinni püütud. Täna püüti. Sain tunda selle konksu valu - kui riskid ja ründaja loeb selle läbi, siis läheb nii nagu täna läks. Nüüd ütlen, et tegin naiivse otsuse, aga kui järgmine kord avaneb uuesti võimalus, siis ma seda konksu tegemata ei jäta,» selgitas Mets.

Mets hindas valiktsükli kokkuvõttes läbikukkunuks, kuid soovis Karel Voolaidi peatreenerina jätkamist. Ta põhjendas ka, miks oleks see tema arvates tark otsus.

«Kui sulle lüüakse viis väravat, ei saa mingist rahulolust muidugi juttu olla. Väga palju on arenguruumi. Peamiselt rünnaku esimeses faasis, mis jättis soovida ka täna. Aga oleme vaikselt edasi liikunud, eelkõige palliga mängus. Kui saame teatud asjad paremini paika, olen kindel, et räägime mõni teine kord hoopis teist juttu. Isegi siis, kui vastas suured meeskonnad. Ma tõesti loodan, et oleme millegi uue alguses.»