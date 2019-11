Federer: olen täpselt seal, kus olema pean

Federer mõtles esimest korda lõpetamise peale 2009. aastal, kui arvas, et ei suuda kõrgel tasemel enam pikalt mängida. 10 aastat tagasi, toona 28 aastane Federer sõnas: «Ma ei usu, et mängin 35 või 36 aastaselt tennist nii kõrgel tasemel, heitlemaks tiitlite eest.»

Nüüd 38-aastane šveitslane ei arva, et ta peaks lähiajal veel lõpetama. Äsja meeste tennise aastalõputurniiril poolfinaali jõudnud Federer peab eelkõige jälgima oma keha. «Ma ei hakka midagi ennustama enam, aga hetkel on kõik hästi. Pean jälgima oma keha rohkem kui varem ja eks see teeb olukorra natuke keerulisemaks, kuid just siin tulevad appi kogemused,» rääkis Federer.