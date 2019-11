Ametlik: Ogier lahkub Citroenist ning Citroen lahkub autoralli MM-sarjast

Väga suure tõenäosusega liitub kuuekordne maailmameister Ogier Toyotaga, kust lahkus Ott Tänak. Küll aga jääb vähemalt hetkel tööta Citroeni meeskonna teine sõitja Esapekka Lappi.



«Kuna Sebastien Ogier otsustas hooaja lõppedes meeskonda vahetada, teatame oma loobumisest autoralli MM-sarjas. Loobumise põhjuseks on see, et uueks hooajaks pole saadaval ühtegi maailma tippsõitjat,» seisab Citroeni avalduses.