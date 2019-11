Venemaa osalemine jalgpalli EMil kahtluse all

EMi I-valikgrupis Belgia järel teise koha saanud Venemaa vutikoondise kohal lasub tõeline ohukirves. Nimelt teatab Briti väljaanne The Guardian, et Venemaa Antidopinguagentuur RUSADA on esitanud Maailma antidopinguorganisatsioonile valeandmeid.

RUSADA sai WADAlt tegevusõigused tagasi eelmisel aastal, kuid ühel tingimusel: kõiki RUSADA kogutud andmeid Venemaa dopingujuhtumite kohta lubatakse WADA-l üle kontrollida.

Nüüd on selgunud, et RUSADA jäi andmete üleandmisega WADAle hiljaks. Ja mitte ainult. Vaid esitas ka muudetud andmeid ning jättis vilepuhuja poolt teatatud positiivsete dopinguproovide andmed sootuks edastamata.

WADA koguneb asja arutama 9. detsembril. Kui peaks selguma tõsisasi, et Venemaa antidopinguagentuur võltsis WADA-le esitatud dokumente, siis on tõenäoline, et Venemaa vutikoondis jääb EMi finaalturniirilt kõrvale ja samuti võetakse Venemaalt õigus korraldada EMi finaalturniiri alagrupimänge Peterburis.

Venemaa jalgpalliliidu pressišeff Kirill Melnikov ütles, et on siiski kindel, et Venemaa EMil osaleb.