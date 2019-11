Soome võib jalgpalli EM-finaalturniiril sattuda surmagruppi

30. novembril Rumeenias Bukarestis toimuval loosimisel selgub neli kuueliikmelist alagruppi. Soome kuulub tugevuselt neljandasse loosigruppi, mis tähendab, et meie põhjanaabritel on arvestatav võimalus sattuda surmagruppi.

Finaalturniirile pääsenud korraldajariigid (Taani, Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Venemaa, Hispaania) on asetuste järgi juba alagruppidesse paigutatud. Lisaks ei saa UEFA poolt sätestatud reegli pärast samas alagrupis mängida Venemaa ja Ukraina, mis tähendab, et ka esimese asetusega Belgia ja Ukraina on paigas.