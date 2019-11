Doktor Rahu Ilvese kukkumisest: õnnelik õnnetus

«See kuulub kergemate kaelavigastuste hulka. Diskid jäid terveks. Samas on tegemist lülisamba piirkonna vigastusega ja selle ravimisse tuleb suhtuda täie tõsidusega. See tuleb täielikult välja ravida, vastasel juhul on vigastuse kordumise oht. Kokkuvõttes saab aga öelda, et tegemist oli õnneliku õnnetusega,» ütles doktor Rahu Postimehele.