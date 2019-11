Täna otsepilt: tiitlikaitsja Saaremaa võõrustab karikasarja poolfinaalis Tallinna Selverit

Võrkpalli meistriliiga viimases omavahelises kohtumises jäi oktoobri keskel 3:2 peale Saaremaa. Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali rääkis karikavõistluste avamängu eel, et sellest ajast on mõlema meeskonna mäng palju muutunud. «Mõlemad meeskonnad on vahepeal paremaks muutunud ja usun, et saab näha võitluslikku võrkpalli. Meie eesmärk on edasi pääseda, kuidas, pole oluline. Et tegu on poolfinaaliga ja mängus on finaalikoht, on teravust ja ärevust rohkem,» kommenteeris Tali. «Kui Selveri ründajatel Karli Allikul, Oliver Oraval ja Matej Šmidlil on hea päev, on nad väga ohtlikud,» lisas juhendaja.