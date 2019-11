Saatuse iroonia: väljend «bussi parkimine» sündis Mourinho kriitikast Tottenhami kohta

«Nagu me Portugalis ütleme, võiks Tottenham sama hästi parkida bussi värava ette. Sa oled tippmeeskond ja teinekord sõidab külla väga väike klubi. Tottenham sai punkti, mida ta ei olnud ära teeninud,» põrutas just Chelsea treeneriks saanud Mourinho emotsionaalselt pärast 0:0 viiki teise Londoni klubi Tottenhamiga.

«Meie tahtsime mängida, nemad mitte. Meie tahtsime väravat lüüa, nemad mitte. Iga kord nad lihtsalt lõid palli eemale. Olen pettunud. Mina, mu mängijad, iga Chelsea fänn. Inimesed maksavad 50 naela selle eest, et näha, kuidas üks meeskond tahab jalgpalli mängida, teine aga teeskleb ja nõuab arsti väljakule. See on ebaõiglane.»