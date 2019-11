Saskia Alusalu sai MK-etapil 11. koha

MK-sarja üldarvestuses on Alusalu 123 punktiga hoidmas 18. kohta. Liidrikohal on täna teisena lõpetanud Blondin 348 punktiga, kuid teisel kohal olev Schouten on kogunud täpselt samal hulgal punkte. Kolmandal kohal on itaallanna Francesca Lollobrigida 266 punktiga.