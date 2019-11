Soome kossutäht hirmsas mõõnas

Bullsi 116:115 võidumängus Charlotte`i Hornetsi üle viibis Markkanen väljakul 24 minutit ning tõi selle jooksul vaid hädised kolm punkti. See on kõige nõrgem tulemus, mis mees tänavusel sügisel kirja saanud. Soomlase korvivaeguses nähakse süüd eelkõige oktoobris saadud pisivigastusel. Athleticu tunnustatud korvpalliajakirjanik Darnell Mayberry arvas, et Markkanen vajab täielikku puhkust, et siis värskena väljakule naasta.

«Markkanen on tõestanud, et võib hiilgavalt mängida. Kuid viimased 15 mängu on ta olnud enese hale vari – pehmelt öeldes. Kui ta on vigastatud, las ta olla pingil,» sõnas Mayberry.

Soomlase keskmine punktisaak on 13,8, mis jääb eelmise hooaja keskmisele peaaegu viie silmaga alla ning on kehvem ka Markkaneni esimese hooaja kesmistest näitajatest (15,2 punkti mängus).