Postimehe aruanne. Vaese mehe Kyle Hinesidega Kalev väga kaugele ei jõua

Kalevi ümber käivate juttude peateema on hooaja algusest saati olnud eesliin. Ja see jääb peateemaks ka praegu. Millised mõtted ja meeleolud valitsesid täna õhtul, püüame vaadelda järgnevas aruandes.

Ent kõvemast puust tsentrist tunneb meeskond endiselt puudust ning abitreener Indrek Reinbok kinnitas, et mängijateturul vaadatakse jätkuvalt ringi. Mänedžer Kaarel Sibul märkis, et eelmisel nädalal Permi Parmast hundipassi saanud Arnett Moultrie hinnalipik on praegu Kalevi jaoks liiast.

Kaks punkti jäi võtmata. Kui hooaja lõpuks on meeskondadel võrdne arv võite, otsustab paremus omavahelistes mängudes. Seda teades võttis külaliste peatreener Emil Rajkovic veel vähem kui kümme sekundit enne lõppu, mil kõik selge oli, aja maha. Ning seda tõsiasja ei teadnud uusim kalevlane Godfrey, kes lõpusekundil korvi alla palli saades viskamata jättis. Kalev võinuks võita kümne punktiga, nüüd jäi vahe kaheksa peale. Kui aga Kasahstanis kaotatakse üheksaga ja see otsustab play-off-koha saatuse?

Godfrey näitas, et tuleb Ameerika kultuuriruumist, kus ei teata, et iga punkt võib tähtis olla. Tema Euroliigas mängivate kaasmaalasteni on see teadmine juba ammu kohale jõudnud. See viskamatajätmine oli kui sümboolne punkt mehe tänasele esitusele: mõni lubav märk esines, kuid küsimärgid jäid õhku.