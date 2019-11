Otsepilt ja -blogi: Pärnu Võrkpalliklubi jahib eurosarjas edasipääsu

Lisaks on Pärnul veel mitu mängijat vigastustega hädas, tõdes peatreener Avo Keel. «Leppikul hakkas põlv tunda andma liigamängus Limbažiga ja viimases kohtumises ta kaasa ei teinud. Täna oli ta jõusaalis ja ütles, et tunneb end normaalselt. Aga eks lõplik tõde selgub õhtul. Brasiillane Igor Duarte ravib säärelihase rebendit ja teda samuti kasutada ei saa ning ka venelasest tempomehel Andrei Gvozdjovil on tervisemured. Kuidagi on nii läinud, et üks häda ajab meil teist taga ja ei saa normaalsesse rütmi,» rääkis Keel raskest olukorrast.