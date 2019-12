Täna otsepilt: võidunäljas Torino Juventus võõrustab Sassuolot

Torino Juventus on meeskond, mis spordisõpradele pikka tutvustust ei vaja. 35 Itaalia kõrgliiga tiitlit, kaks meistrite liiga karikat ning kolm Euroopa liiga esikohta - need on vaid väike osa, mis Saapamaa gigant on aja jooksul enda trofeekappi kuhjanud. Tänavusel hooajal loodetakse seda nimekirja veelgi pikendada, kuid võidunäljas rivaalid ei kavatsegi midagi kergelt anda.