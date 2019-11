Toyotaga liitunud Rovanperä: mul on hea meel, et Mäkinen on minusse uskunud

«Mul on väga hea meel. Ma arvan, et iga noore rallisõitja eesmärk on saada koht WRC autos ja nüüd avaneb see võimalus minu jaoks,» lausus Rovanperä Toyota pressiteate vahendusel. «Mul on hea meel, et Tommi (Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen – toim) uskus minusse juba mõned aastad tagasi, kui ma esimest korda autot testisin, ja nüüd on tore olla tema meeskonna liige,» lisas 19-aastane soomlane.

Ta jätkas: «Olen kindel, et järgmine aasta tuleb üpris nõudlik: suurimad väljakutsed on uue auto tundma õppimine ja kalendris olevad uued rallid. Algus kulub õppimisele, kiirusele ja kõigele, mis sellega kaasneb. Arvan, et Seb ja Elfyn on kogemuste mõttes head meeskonnakaaslased. Mul on neilt nii palju õppida, tore, et nad on ka meeskonnas.»