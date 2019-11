Wilson: soovisime Evansit enda ridades hoida, kuid see polnud võimalik

Evans on kogu oma karjääri veetnud M-sporti esindades. Ta alustas 2007. aastal ning on jõudnud madalamatest klassidest maailma tippseltskonda välja. Nüüd otsustas ta teha muutuse ning liituda Toyota võistkonnaga, mis tuli 2018. aastal meeskondlikult maailmameistriks.

«Enam kui 10 aasta jooksul olen näinud Elfyni arengut maailma kõrgeimasse mängu. Kõik rallid on ta sõitnud Ford Fiesta roolis ning ta on ehe näide meie meeskonna motost «võimaluste redel». Soovime talle edu edaspidiseks,» rääkis Malcolm Wilson. «Soovisime teda enda juures hoida, kuid see polnud enam võimalik. Oleme äärmiselt õnnelikud saavutuste üle, mida nende aastate jooksul korda saatsime.»

Viimasel hooajal oli M-Spordi pealikuks ja Elfyn Evansi ülemuseks Richard Millener, kes samuti näinud uelslase teekonda WRC tippseltskonda. «Tean Evansit juba väga pikka aega ning oleme koos karjääriredelil üles kõndinud. Malcolm on temasse palju panustanud ning ta on hetkel karjääri parimas vormis. Mõistetav, et ta soovis omale parimaid võimalusi ning olgugi, et temast ilma jäime, siis soovin talle edu edaspidiseks,» ütles Millener.

Walesi rallimees Evans tunnistas ise ka, et ta on äärmisel õnnelik, talle antud võimaluse eest ning tal jääb M-Spordi ees tasuda väga suur tänuvõlg. «M-Spordil on minu karjääris suurim roll. Alustasin 2007. aastal ning töötasin inimeste kõrval, kes on ülimotiveeritud ja innustavad kõiki paremuse poole. Paljudega neist jään sõpradeks kogu eluks. Meil on palju mälestusi ning suur aitäh Malcolmile, et ta võttis mind M-Sporti vastu. Soovin neile kõike paremat tulevikus,» teatas Evans.

Nüüd keeras Walesi rallitäht uue peatüki oma raamatus ning ees ootab kaks hooaega Toyota roolis. Kõigepealt tuleb autoga kohaneda, kuid oma kiiruslikke võimeid on ta tõestanud varasemalt juba palju. «Toyotaga liitumine andis mulle suurepärase võimaluse ja olen tahtmist täis, et alustada. Meeskond on olnud väga edukas alates sellest hetkest kui WRC-sarjaga taasliituti ning ootan huviga, et saan sellest üks osa olla,» lausus Evans.