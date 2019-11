Toyota president: Tänaku otsus Hyundaisse minna on lihtsalt imeline

«Olen õnnelik, et täitsid oma unistuse ja tulid autoralli maailmameistriks. Mina ja Toyota oleme selle saavutuse üle uhked,» ütles Toyoda meeskonna pressiteate vahendusel. «Erinevalt Shigeki Tomoyamast (Toyota Gazoo Racingu ehk rallimeeskonna president) pole ma poodiumile ronimises hea, aga sa õpetasid mulle seda eelmisel aastal Soomes. Tänu sulle nägin poodiumivaadet ja sain teada, kui kleepuv on šampanja. Ma hindan seda tohutult.»

Tänaku siirdumist Hyundaisse kommenteeris Toyoda niimoodi: «Ma arvan, et sinu otsus («Pärast eesmärgi saavutamist tahan uut väljakutset teistsuguses keskkonnas») on lihtsalt imeline. Järgmisel aastal saab sinust Toyota rivaal. Meie jaoks on tugeva rivaali omamine suur motivatsioon edasi liikuda. «Kui järgmine kord näeme, siis tean, kuidas poodiumil seista ja kuidas šampanjapudeleid avada ning siis saan sind juba kõrgemalt šampanjadušiga kasta. Näeme jälle poodiumil!»