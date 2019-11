Meistrite liiga: Barcelona alistas Dortmundi ning tagas edasipääsu

G-alagrupis on seis enne viimast vooru ülimalt huvitav. Benfica juhtis pikalt Leipzigi vastu, kuid kuue viimase minutiga suutis Saksamaa klubi seisu viigistada Emil Forsbergi väravatest. Peterburi Zenit alistas 2:0 Lyoni.



Leipzigil on lootused edasi pääseda suured, kuid teise koha nimel läheb lahinguks, sest võrdsetel punktidel on Zenit ja Lyon, Benfica jääb neist aga kolme punktiga maha, mis tähendab, et edasipääs on pea võimatu.