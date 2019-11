Täna Meistrite liigas: kas Barcelona ja Liverpool tagavad edasipääsu?

Täna on võimalik edasipääs lunastada E-alagrupis nii Liverpoolil kui ka Napolil, kes omavahel põnevuslahingus vastamisi lähevad. F-alagrupis on võimalik edasipääs teenida Barcelonal ja Dortmundi Borussial, kes samuti omavahel kohtuvad. G-alagrupist on edasipääsulootused õhus RB Leipzigil ja Lyoni Olypique'l. Täpsemalt loe edasipääsemise võimalustest suurest ülevaatest.