Jürgen Klopp: mullu olime suure surve all ja saime hakkama, saame ka tänavu!

Liverpool vajab edasipääsu kindlustamiseks võõrsil Salzburgi vastu viiki. Peatreener Jürgen Klopp lubas, et sellega saadakse hakkama. «Olen siin olnud neli aastat ja öelge mulle, millal miski on lihtne olnud! Eelmisel aastal pidime edasi pääsemiseks alistama Napoli 1:0 ja ma ei mäleta sellest suurema surve all peetud mängu. See oli tõeliselt keeruline, kuid saime hakkama, ning saame ka tänavu Salzburgis!» rääkis Klopp pressikonverentsil.