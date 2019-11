Otseblogi: kas Raido Ränkel täidab avavõistlusel MK-normi

Eesti koondises lähevad hooaja avavõistlusel rajale Mart Vsivtsev, Raido Ränkel, Hans Kristen Rootalu, Jüri Uha. Enim tähelepanu on just Ränkeli peal, kes teeb oma tipplaskesuusatamise karjääri debüüdi. 29-aastasel eestlasel on vaja koguda vähemalt 125 IBU punkti, et osaleda järgmisel nädalal toimuval Östersundi MK-etapil.