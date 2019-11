CSKA boss: näeme sageli välja nagu luik, haug ja vähk

CSKA käis eelmisel nädalal peetud topeltvooruski Hispaanias ning jäi alla nii Vitoria Baskoniale kui selgelt ka Madridi Realile. CSKA president Andrei Vatutin rääkis Venemaa portaalile sports.ru meeskonna probleemidest.

Mõni nädal tagasi peetud mängus Berliini Albaga rebestas põlvesidemeid CSKA liider Will Clyburn. Pärast seda on meeskond võitnud kuuest mängust ainult kaks. Vatutin märkis, et tänavune tiim oligi ehitatud ümber Clyburni ning teda polegi võimalik kellegagi asendada.

«Tema ümber oli ehitatud nii kaitse- kui ka ründetegevus. Pole võimalik leida uut mängijat, kes suudaks katta positsioone «ühest» «neljani», suudaks kõigi nende positsioonide mängijate vastu tegutseda kaitses. Mina Euroopas teist niisugust mängijat ei tea. Probleem on, lahendust seni mitte. Jälgime turgu, kuid sobivat kandidaati praegu pole,» nentis Vatutin.

Ta tunnistas, et Madridis saadud suur kaotus polnud üllatav. «Peame olema realistid. Meie probleem pole selles, et kaotasime Madridis, vaid et kaotame punkte ka seal, kus ei tohiks: mängudes Olympiakose, Asveli, Baskoniaga.

Pärast mängu Vitorias oli meeleolu lihtsalt kohutav. Madridis aga midagi niisugust ei juhtunud: Real ongi praegu tugevam, meil aidanuks võita ainult ime. Võitlesime, kohati näitasime huvitavat korvpalli, kuid illusioone pole. Milline meeleolu saab olla, kui kaotad kaks mängu järjest ja viis päeva hiljem sõidad Barcelonasse?»

CSKA on aastaid kuulutanud, et igaks hooajaks seatakse ainult üks eesmärk: võita kõik, mis võimalik. Kas nüüd tuleb eesmäkides teha korrektuure?

«Peaeesmärk on aru saada, et varasemat CSKAd enam ei eksisteeri. Püüame ehitada uut meeskonda. Mingitest uutest eesmärkidest on veel vara rääkida. Püüame jõuda selleni, et mängijad hakkaks väljakul üksteist mõistma. Praegu näeme sageli välja nagu luik, haug ja vähk...

Mõistame, et kõigel sellel on objektiivsed põhjused. Kuid on fakt, et meeskond mängib soovitud moel ainult episoodiliselt.

Meile kõigile on väga tähtis harjuda uue olukorraga. Liidrite lahkumise, uute mängijate tuleku, Clyburni raske vigastuse ja paljude muude põhjuste tõttu ei suuda me domineerida Reali ja Barca kombel. Kuid peame töötama ja võitlema. Ega komistada seal, kus peame oma võtma.

Objektiivselt võttes kandideerime Euroliigas praegu kohtadele kolmandast kuuendani, ma ei näe võimalust võistkonda kvaliteetselt tugevdada. Peame jääma realistideks,» vastas Vatutin.