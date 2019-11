Ränkel lasketiiru ebaõnnestumistest: see oli põrumine!

«Lamades jäi kaks märki üles, kuid need oleksid pidanud kindlasti alla tulema, sest tean, et olen selleks võimeline. Püstitiirus ebaõnnestumise peale pole mul midagi enda kaitseks öelda, sest see oli põrumine. Kuna hetkel on see minu nõrk külg, siis otsustasime juba varem, et parem tegutsen kiiresti ja võidan ajas. Kui juba neli märki oli üles jäänud, siis tegelikult viimast proovisin ikka alla lasta, kuid kahjuks ei õnnestunud sedapuhku,» selgitas Ränkel.