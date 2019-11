Täna otsepilt: Tartu püüab Jelgava vastu taas võidulainele asuda

Tartu on Balti liiga hooaega alustanud küllaltki võimsalt, sest enne tänast on kogutud tabelisse seitse võitu ja kaks kaotust, mis annab neile kolmanda koha. Tartu on ainsad kaotused on tulnud teise Eesti meeskonna Saaremaa vastu ning just Saaremaa peataski tartlaste seitsmemängulise võiduseeria.