Täna otsepilt: TalTech võõrustab võrkpalli meistriliigas külalisi Lätist

Nii TalTech kui ka RTU on hooaega alustanud keeruliselt. Liigatabelis hoitakse vastavalt kuuendat ja seitsmendat kohta, kuid võidurõõmu on maitsta saanud ainult kolmel korral.

TalTechi meeskond on kogunud kaheksa vooruga kolm võitu ja viis kaotust, aga vormikõver on läinud ülesmäge, sest viimasest kolmest lahingust on võidetud koguni kaks. Võidud tulid nii Pärnu kui ka tabeli punase laterna Limbazi meeskonna üle.