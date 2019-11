Ott Tänak teenis veel ühe auhinna

Tänak ütles auhinda vastu võttes, et lõppev aasta kujunes kokkuvõttes nende jaoks edukas. «Ilmselgelt on mul üks teine trofee kodus ootamas. On olnud suurepärane hooaeg. Meil oli palju väljakutseid, aga tulime nendega toime. Lõpuks tuli ka maailmameistritiitel ja loomulikult saime palju toetust ka fännidelt. Ootan põnevusega, mida toovad järgmised aastad,» lõpetas Tänak.