Petisest Brasiilia spordijuht sai eluaegse tegutsemiskeelu

«Kas kusagil on turvalisemat kohta kui Brasiilia? Miks ma peaksin üldse põgenema siit, kui mind ei süüdistata «mitte milleski»? Kõik, mis on välismaal keelatud, on siin lubatud. Aga ärge võtke seda ülestunnistusena, sest minu südametunnistus on puhas,» sõnas Teixeira üleoleval toonil 2017. aastal ühele Sambamaa ajalehele.