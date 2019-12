Eesti raudvara Täht: kui tahame koondisena edasi areneda, siis vajame ambitsioonikat peatreenerit

Selles suhtes jään rahule, et olen saanud keskenduda sellele, et trennis edasi areneda. Teadsin siia tulles, et mänguaeg kuivab tõenäoliselt kokku ja erinevalt põhjustel see ongi päris väike olnud. Selles suhtes on hästi, et tunnen, et olen saanud ennast edasi arendada – see oligi mu üks peamisi eesmärke.

Kui Eesti meeskond tahab edasi areneda, siis täna ma tõesti ei näe, et meil Eestis oleks treener, kes suudaks seda teha. Ma olen täiesti kindel, et see mees peab tulema väljast. Kindlasti pole asi selles, et ta on lihtsalt välistreener. Ta peab olema treener, kes on ennast juba tõestanud; kes on võitnud midagi; kellel on ambitsioon teha Eesti koondis paremaks. See on kõige olulisem. Üks variant treeneri valiku puhul on alati olnud see, et kui tuleb keegi kohalik ja annab head emotsiooni meestele ning meeskond mängibki hea emotsiooni pealt hästi ja teeb tulemusi. Aga kui tahame koondisena edasi areneda, siis vajame ambitsioonikat välismaalast, kes toob häid muutusi ja on piisav autoriteet.