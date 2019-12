Kaia Kanepi võitis Milovice turniiri

Eestlannale andis turniirivõit WTA edetabelisse hädavajalikud 10 punkti, et tagada koht jaanuaris algava Australian Openi põhitabelisse. Aasta esimese suure slämmi turniiri põhitabelisse saavad mängijad kinnitatakse pärast 9. detsembri edetabeli avaldamist. Kanepi on arvatavalt 101. või 102. kohal, ja sellest peaks piisama, et otse põhiturniirile pääseda.