Doncic jätkab võimsalt MVP kursil

Mängu alguses domineeris Lakers, kuid Doncic ei lasknud Los Angelese klubi kordagi püüdmatusse kaugusesse. Sloveen viskas 27 punkti, võttis üheksa lauda ja jagas 10 tulemuslikku söötu ning näitas taas, et on tõsiselt võetav kandidaat vähemalt NBA põhihooaja kasulikuma mängija tiitlile. Lätlane Kristaps Porzingis tõi Dallasele 15 punkti ja lauapalli. Dallasele oli see seitsmendaks võiduks kaheksast viimasest mängust.