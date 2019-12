Nõmme Kalju sai korraga kaks uut peatreenerit

Nõmme Kalju president Kuno Tehva tervitab mõlemat peatreenerit järgmiste sõnadega: «Elu on nagu jalgratas, selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda. Need sõnad aitavad mõista miks otsustasime just Marko ja Tarmoga edasi liikuda. Oleme teinud kaalutletud otsuse ning usume, et aeg on jälle küps selleks, et Nõmme Kaljut juhendaksid eestlased. Marko on suurte kogemustega ja võitja mentaliteediga treener, ta on kaval rebane ja tema silmadest on näha, et ta tahab midagi suurt korda saata. Karu on aastaid olnud Nõmme Kalju meeskonna liider ning võitnud meile ka tiitleid, nüüd on tal aeg treenerina tegusid teha.»