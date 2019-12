Eestlane juhib epeevehklemise U17 vanuseklassi Euroopa Karikasarja

Eestlasele järgnevad Ukraina vehkleja Mykhailo Kublitskyi (173 punkti) ja Iisraeli vehkleja Yonatan Cohen, kes Taanis oli 20. (160 punkti). Teisest Eesti vehklejatest on TOP 64 sees veel Markus Salm (Tallinna Mõõk/Tallinna Spordikool), kes asub 143 punktiga seitsmendal kohal ja Erik Tobias (Sergei Bobrovi Spordikool/ Tallinna Spordikool), kes on 61. positsioonil.

Võistkondlikus Euroopa Karikasarja edetabelis tõusis Taanis võidutsenud Eesti meeskadettide koondis samuti kõrgele teisele positsioonile. Tabeli liider on Itaalia, kel on kokku 338 reitingupunkti. Talle järgneb Eesti koondis 261 punktiga ning kolmandal positsioonil oleval Šveitsil on edetabelis kirjas 252 punkti. Eesti U17 vehklemismeeskonna peatreeneriks on Juhan Salm.