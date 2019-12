Otsustavatel hetkedel kindlust näidanud Tartu alistas võõrsil TalTechi

Bigbank oli esimeses ringis TalTechist parem skooriga 3:2. Sama paar selgitab ka Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis teise finalisti. Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets ütles, et tabeliseisu ei tohi üle tähtsustada. «See on kõigest hetkeseis, mis võib iga päev muutuda. Minu jaoks on tähtis lõpptulemus. Liidrikoht on selline, et korra naeratad ja siis tuleb edasi minna,» sõnas Ojamets.