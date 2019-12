Täna otsepilt: Kalev/Cramo võõrustab Ühisliigas tänavuse hooaja üllatajat

Eelmisel hooajal esimesena play-off’ist välja jäänud Jenissei on olnud seni Ühisliigas vaieldamatult suurim üllataja, kes paikneb viie võidu ja kahe kaotusega tabelis suisa teisel kohal. Hooaega alustas Krasnojarski klubi septembri lõpus ajaloolise 80:71 võiduga tiitlikaitsja Moskva CSKA üle, hiljem on jagu saadud ka Permi Parmast, Saratovi Avtodorist, Minski Tsmokist ja Krasnodari Lokomotiv-Kubanist. Alla on jäädud vaid kaotuseta jätkavale Moskva oblasti Himkile ja Peterburi Zeniidile.