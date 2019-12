Otsepilt: Lazio võõrustab põnevuskohtumises Juventust

Nii Lazio kui ka Juventus on Itaalia kõrgliigas tabelitippu kuuluvad võistkonnad. Hetkel on Juventus kõrgliigas teine 36 punktiga, Lazio asub kolmandal kohal 30 punktiga. Liigat juhib Inter 38 punktiga.



Mõneti üllatuslikult pole Juventus sel hooajal suutnud vaatamata ülimalt tugevale koosseisule liigat üksinda juhtima minna, kuid samas on selle taga ka Interi suurepärane hooaja algus. Juventus on sel hooajal punkte loovutanud vaid kolmel korral - viigistatud on Fiorentina, Lecce ning viimases voorus 2:2 Sassuologa.



Lazio hooaeg kõrgliigas on samuti täiesti korralik, kaotuseid on kirjas kaks - septembris kaotati nii Interile kui ka mõneti üllatuslikult Spalile. Kolme viigi kõrvale on saadud aga üheksa võitu ja nii ollakse liigas kolmandal kohal.



