Järelvaadatav ⟩ Klavan ja Cagliari teenisid üleaja väravast raske viigi ning pikendasid enda uhket seeriat

Itaalia kõrgliigat juhib Milano Inter 38 punktiga. Teisel kohal paikneval Juventusel on 35 punkti, kolmas on Rooma Lazio 33 silmaga. Cagliariga sama palju punkte (29) on kogunud ka AS Roma, kes väravatevahe tõttu viiendal tabelireal paikneb.