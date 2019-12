Mäkinen: Toyota soovis Evansit juba varasemalt oma meeskonda

«Evansil on väga suur potentsiaal. Ta on juba aastaid sõitnud ning selle ajaga kõvasti kogemusi hankinud. Evansi tugevuseks on see, et ta suudab kiire olla igal pinnasel ja ka rasketes oludes. Evans on meie jaoks suurepärane täiendus,» lausus Mäkinen.