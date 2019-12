Täna otsepilt: võrkpall karikavõistluste poolfinaalis kohtuvad TalTech ja Tartu Bigbank

Tänase matši korduskohtumine toimub 10. detsembril Tartus. Võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond. Kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis otsustab edasipääseja mängu eest antavate punktide arv. Kui ka see on võrdne, mängitakse kuldne geim.