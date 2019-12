Eesti suusataja: kui Alaver poleks Tammjärve julgustanud, poleks mu sõber dopingut kasutanud

Iltalehti kirjutab , et Eesti suusatamine on pärast möödunud talvel Seefeldis lahvatanud dopinguskandaali peaaegu täielikult hävinud. Ruka kolmepäevasel minituuril finišeeris eestlastest ainult Himma, saades 68. koha ja kaotades norralasest võitjale Johannes Høsflot Klæbole ligi seitsme ja poole minutiga.

«Eesti Suusaliidu rahaline seis on halb. Kõik sponsorid lahkusid pärast dopingujuhtumit,» lausus Himma. «Kohalikud suusaklubid peavad meid kuidagi toetama. Pidin leidma palju sponsoreid, et saaksin MK-etapil osaleda.»

«Ma pole nende peale vihane. Karel on tore inimene, kuid ta tegi halva otsuse, kui hakkas 2016. aastal kasutama veredopingut,» ütles Himma. Rahvusvahelise Suusaliidu poolt määratud karistust kommenteeris ta niimoodi: «Võib-olla on see liiga pikk, aasta olnuks piisav, kuid Kareli ja Algo jaoks pole see oluline, sest nad ei jätka sportlaskarjääri.»

Iltalehti lisab, et Eesti dopinguskandaali peaarhitekt on Alaver, kes oli lüli sportlaste ja dopinguteenuseid osutanud Saksa arsti Mark Schmidti vahel. «Ma saan aru, et Alaver on iga juhtumiga seotud. Karel ütles, et Mati andis talle arsti numbri. Kui Mati poleks andnud ja teda julgustanud, siis poleks mu sõber Karel dopingut kasutanud,» sõnas Himma.