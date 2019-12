NHLi liider Boston Bruins toetub võimsale puurivahtide tandemile

34-aastasele Halakile oli see 49. kord värav puutumatuna hoida. Matšis Carolinaga peatas ta kõik 24 pealeviset. Bostoni treener Bruce Cassidy käsutuses on NHLi parim kollkiprite tandem: soomlane, mullu NHLi parimaks puurivahiks nimetatud Tuukka Rask ja slovakk Halak.

«Iga treeneri jaoks, ja ka mängijatele on äärmiselt oluline tunda ja teada, et ükskõik, kes parajasti väravas seisab, teeb vastastele skoorimise üliraskeks. See annab meile võimaluse igal mänguõhtul ainult võidule mõelda,» rääkis Cassidy.

Bruins on endale 28-s seni peetud kohtumises lasknud visata 65 väravat, vähem (63) on visatud ainult New York Islandersile, kuid nemad on ka kaks matši vähem mänginud.

Boston on võitnud 20 mängu ja juhib liiga põhihooaega 45 punktiga, sama palju punkte on ka Washingtoni Capitalsil, kuid USA pealinna klubi on pidanud ühe kohtumise enam.