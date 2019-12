Maailma parim jalgpallur: Barcelona tähendab mulle rohkem kui mingi paberil olev allkiri

«Naudin praegusel hetkel mängimist, sest tean, et minu karjäär läheneb lõpule. Aeg lendab,» lausus Messi auhinnagalal ajakirjanikele. «Loodan, et mängin veel mitu aastat. Olen 32-aastane ja saan hooaja lõpus 33-aastaseks, aga kõik sõltub sellest, kuidas tunnen end füüsiliselt. Praegu tunnen end paremini kui kunagi varem.»

Messi vihjas jälle, et ei lahku Barcelonast ja paneb tulevikus karjäärile punkti just Kataloonia suurklubis. «Barcelona tunneb mind ja teab, et lepingu osas pole mingisuguseid probleeme. See, mida Barcelona kui klubi suhtes tunnen, on rohkem väärt kui mingi paberil olev allkiri. See pole probleem,» lausus Argentina pallivõlur.