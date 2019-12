Video: Pep Guardiola ajas sassi, mis meeskonda ta tüürib

Manchester City teenis eile hooaja 10. võidu, kui seljatas võõrsil kindlalt 4:1 Burnley meeskonna. Täielikult kohtumist domineerinud City mängumehed said kiita ka peatreener Guardiolalt.

Eriti rahul oli ta suvise täienduse Rodriga, kes keskväljal kõike kontrolli all hoidis ja algatas mitu rünnakut. «Ta aitab alati meid, kui teda mängitada. Rodri kohanemine liigaga on olnud kiire,» rääkis Guardiola.

Ühtäkki selgitas Guardiola, kuidas Müncheni Bayern Rodri tegemistest kasu saab. Tuletan meelde, et Saksamaa jalgpalli suurklubi oli Guardiola eelmine meeskond, mida ta juhendas. «Arvan, et Bayernile.... Bayernile? Manchester Cityle ikka on ta kasulik. Bayern, mida ma ajan,» naeris Guardiola.