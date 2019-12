Messi avaldas, kellele tehti maailma parima jalgpalluri valimisel ülekohut

Näiteks Ballon d'Orile konkureerival FIFA Best võistlusel andis Messi oma hääle just Manele. «Kahju, et Mane neljandaks jäi. Samas oli sel aastal valikus palju häid mängijaid. Keeruline on kindlat mängijat eelistada. Kuid FIFA Best auhindadel hääletasin tema poolt, sest ta on selline mängija, kes mulle meeldib,» selgitas Messi.