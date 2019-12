Ogier selgitas, miks keeruline Monte Carlo ralli on hea etapp hooaja avalöögiks

Prantslane võitis esimesed neli MM-tiitlit Volkswagenis ning kaks järgmist M-Spordis. Lõppenud hooajal Citroenis sõites teenis prantslane kolmanda koha. Ühtlasi on Ogier korduvalt öelnud, et 2020. hooaeg jääb talle viimaseks.

«Ma ei alusta hooaega mentaliteediga, et see on minu viimane võimalus võita. Minu selja taga on imeline karjäär ning kui suudan viimase hooajaga veel midagi võita, oleks tore,» selgitas