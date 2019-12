«Täielik hävitustöö!» Eesti e-sportlane ropz on kahe võidu kaugusel veerand miljonist eurost

Odenses toimuval ESL Pro liiga hooaja finaalüritusel, mille auhinnafondiks on 600 000 eurot. Kohal on pea kõik maailma tippu kuuluvad meeskonnad ja nii võtab sellest osa ka eestlase meeskond Mousesports. Siiani on Mousesport näitamas suurepärast minekut.