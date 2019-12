NBA punane latern andis peatreenerile sule sappa

2018. aasta kevadel toodi ta Knicksi hingekirja, kus loodeti temalt suuri tegusid, sest tiim on viimased aastad vaevelnud tõsise vormikõvera küüsis. Mehele anti aega ning usaldust, kuid viimaseks kirstunaelaks osutus tänavuse hooaja kohutav minek - 22-st mängust on suudetud võita vaid neli.

Ajaloost on mehel ette näidata kaks NBA esikoha trofeed, mis pärinevad Miami Heati päevadest.

Paljude spekulantide arvates ei tohiks New Yorgi kossusatsil uue lootsi leidmisel probleeme tekkida, sest kohalik treeneriturg on seal laiahaardeline. Kuid suurimaks katsumuseks saab olema läbisaamine klubi omaniku James Dolaniga, kelle võimu ajal (alates 1999. aastast) on Knicksi juures töötanud kümme juhendajat.