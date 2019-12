Ülemvõimu lõpp? Bayern teenis hooaja neljanda kaotuse

Olenemata sellest, et Bayern asus 49. minutil Ivan Perisici väravast juhtima, taastas Ramy Bensebaini tabamus kodupubliku rõõmuks viigiseisu. Tuleb siiski ära mainida, et kohtumine kulges 29-kordse Saksamaa tšempioni taktikepi all, kuid mitmel korral suutis Mönchengladbachi puurivaht Yann Sommer leivaisa naha päästa.