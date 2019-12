«Loodan, et olen suutnud tennise heaks palju teha. Loodan, et olen suutnud aidata ning inspireerida palju lapsi,» sõnas Federer. Omanimelise fondi kaudu panustab šveitslane eelkõige laste haridusse. Kuid ilmselgelt on ta eeskujuks ka pisikestele tennisehuvilistele. Üks kuueaastane jaapani põnn igal juhul matkib tennisestaari väga osavalt.